رئيس الدولة يؤكد ضرورة تحمل مؤسسات الدولة مسؤولياتها كاملة لوضع حدّ لممارسات الاحتكار والمضاربة

اكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ضرورة أن تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها كاملة لوضع حدّ لمسالة فقدان وندرة بعض المواد ولممارسات الاحتكار والمضاربة.



ياتي هذا التاكيد خلال لقاء جمع رئيس الدولة، السبت بقصر قرطاج، بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب قزاح، تطرق الى مسألة ندرة الخبز في عدد من الولايات على غرار القيروان وسليانة، وفق ما نقله بلاغ لرئاسة الجمهورية.



واضاف المصدر ذاته ان هذه الوضعية "تعود إلى سعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات، حيث أنه من من غير المقبول ألا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة".



وتطرق اللقاء، ايضا، الى مسالة فقدان بعض المواد الأخرى أو ندرتها في بعض الجهات من البلاد على غرار القهوة والسكر، بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وسيطرة بعض اللوبيات على مسالك التوزيع بغاية التنكيل بالشعب .









