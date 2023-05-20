Babnet

القصرين: الكشف عن مخزن عشوائي بسبيطلة وحجز كل المنتوجات التي كانت به حجزا فعليا وتحرير المخالفات المستوجبة

Publié le Samedi 20 Mai 2023 - 10:59 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تمكن أعوان المراقبة الإقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات بالقصرين بالاشتراك مع فرقة الشرطة البلدية بالجهة، امس الجمعة، من الكشف على مخزن عشوائي بمعتمدية سبيطلة يحتوي على كميات من المواد اغذائية المدعمة ومواد اخرى تمثلت في 248 كلغ من مادة السميد والفرينة و50 كلغ من السكر و20 علبة قهوة و40 لترا من الزيت و912 علبة عصير بالاضافة الى 120 علبة مبيد حشرات.

وذكر مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة ل(وات) أنه تم حجز الكميات المذكورة حجزا فعليا ورفع مخالفة اقتصادية ضد ماسكها متمثلة في مسك منتوجات قصد المضاربة فيها دون ان تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط احكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، وكذلك مخالفة إقتصادية من أجل مسك منتوجات مجهولة المصدر.

وبين أن هذه العملية تمت في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266893


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 20 ماي 2023 | 30 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:26 16:05 12:23 05:08 03:24
Babnet
20°
 Babnet21° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1722°-1724°-1626°-1727°-18
  • Avoirs en devises
    21820,7

  • (19 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,33177 DT        1$ =3,08331 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 Mai)   915,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    