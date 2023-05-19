Babnet

(كاس افريقيا 2023/ قرعة النهائيات ): عملية سحب القرعة يوم 12 اكتوبر المقبل

Publié le Vendredi 19 Mai 2023 - 16:02 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اعلنت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم , امس الخميس بالجزائر , على هامش اجتماع اللّجنة التنفيذية لـ "الكاف" تحت إشراف الرئيس باتريس موتسيبي, ان عملية سحب قرعة بطولة افريقيا 2023 المؤجلة الى 2024, ستقام يوم 12 اكتوبر المقبل .
وتقام بطولة امم افريقيا 2024 بكوت ديفوار في الفترة الممتدة من 13 جانفي الى 11 فيفري 2024 , التي ستكون النسخة الثانية التي يشارك فيها 24 منتخبا.
وثمنت الكنفدرالية الافريقية خلال اشغال اللجنة التنفيذية الجهود المبذولة من قبل كوت ديفوار لِتنظيم البطولة الإفريقية, الامر الذي يُبدّد مزاعم تجريد البلد من احتضان هذه المنافسة القارية الكبيرة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266849


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 19 ماي 2023 | 29 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:07 19:25 16:05 12:23 05:09 03:25
Babnet
21°
 Babnet22° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1621°-1823°-1723°-1725°-17
  • Avoirs en devises
    21773,2

  • (18 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,33225 DT        1$ =3,07840 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 Mai)   943,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    