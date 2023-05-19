(كاس افريقيا 2023/ قرعة النهائيات ): عملية سحب القرعة يوم 12 اكتوبر المقبل

اعلنت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم , امس الخميس بالجزائر , على هامش اجتماع اللّجنة التنفيذية لـ "الكاف" تحت إشراف الرئيس باتريس موتسيبي, ان عملية سحب قرعة بطولة افريقيا 2023 المؤجلة الى 2024, ستقام يوم 12 اكتوبر المقبل .

وتقام بطولة امم افريقيا 2024 بكوت ديفوار في الفترة الممتدة من 13 جانفي الى 11 فيفري 2024 , التي ستكون النسخة الثانية التي يشارك فيها 24 منتخبا.

وثمنت الكنفدرالية الافريقية خلال اشغال اللجنة التنفيذية الجهود المبذولة من قبل كوت ديفوار لِتنظيم البطولة الإفريقية, الامر الذي يُبدّد مزاعم تجريد البلد من احتضان هذه المنافسة القارية الكبيرة.





