شركة الطيران الجديد تعزز اسطولها بطائرة جديدة من نوع "ارباص 320"

عزّزت شركة الطيران الجديد اسطولها باقتناء طائرة جديدة من نوع ث "ايرباص 320" ذات 180 مقعدا.

وأفادت شركة الطيران الجديد، ناقلة جوية خاصة، وفق بلاغ نشرته على صفحتها "فايسبوك" انها ترفع اسطولها من الطائرات بهذا الاقتناء الجديد الى 12 طائرة. واضافت ان الطائرة الجديدة، مجهزة بنظام "شاركلتس" للأجنحة الطرفية.







