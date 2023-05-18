رئيس البرلمان يعلن عن توزيع المسؤوليات بمكتب المجلس

وأوضح رئيس المجلس، أن تركيبة مكتب المجلس ستتكون مبدئيا من 8 نواب مساعدين للرئيس في انتظار استكمال تركيبة المجلس بتقديم مجموعة غير المنتمين لمرشحين صلب المكتب ولعضوية مختلف اللجان في أجل أقصاه يوم غد الجمعة في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال إلى رئاسة المجلس.- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون التّشريع: المترشح أسامة محجوب (كتلة الأمانة والعمل).- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة: المترشح سامي عبد العالي (الكتلة الوطنية المستقلة).- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية: المترشح بدر الدين القمودي (كتلة الخط الوطني السيادي).- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم: المترشح أيمن البوغديري (كتلة لينتصر الشعب).- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة: المترشح عز الدين التايب (كتلة صوت الجمهورية).- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني: المترشح محمد أمين الورغي (كتلة صوت الجمهورية).- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإعلام والاتصال: المترشحة سيرين المرابط (كتلة الأحرار).- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالتصرّف العام: المترشح فاضل بن تركية (الكتلة الوطنية المستقلة).أما بخصوص خطتي نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإصلاحات الكبرى وخطة نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون النواب، فقد ظلتا شاغرتين في انتظار ما سيرشحه النواب غير المنتمين إلى كتل.وأوضح رئيس المجلس، في هذا السياق، أن اختيار المسؤوليات في مكتب المجلس تم عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 31 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن "يتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس، ما عدى نائبيْه، بالتمثيل النسبي، وللكُتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة. ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين".وبخصوص مخرجات اجتماع رؤساء الكتل أفاد رئيس المجلس بأنه تقرر، في إطار الاستعداد لتنظيم جلسة انتخاب اللجان تخصيص بعد ظهر غد الجمعة، لإعداد قائمة أعضاء مكتب المجلس على ضوء ترشيحات غير المنتمين وإعداد جداول العضوية في اللجان باعتبار ترشيحات غير المنتمين حتى يتم اعتمادها في الجلسة العامة الانتخابية.كما تقرر تنظيم اجتماع مكتب المجلس في الحصة المسائية من يوم غد الجمعة للنظر في ترتيبات الجلسة العامة الانتخابية للجان وبرمجتها يوم الثلاثاء 23 ماي 2023.وأضاف أنه سيتم الانطلاق في عقد الجلسات الأولى للجان بإشراف رئيس المجلس ومساعدة نائبيه، وانتخاب مكاتبها في أجل لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة العامة المقررة يوم الثلاثاء المقبل (23 ماي 2023) وسيتم إعلام النواب بمختلف هذه المواعيد في الإبان وتبعا لما تقدم من الأعمال التحضيرية الضرورية.- لجنة التشريع العام: 4 مقاعد.- لجنة المالية والميزانية: 4 مقاعد.- لجنة الحقوق والحريات: 4 مقاعد.- لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة: مقعدان.- لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري: مقعد واحد.- لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة: مقعدان.- لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية: 3 مقاعد.- لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة: مقعدان.- لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة: مقعد واحد.- لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد: 4 مقاعد- لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح: 4 مقاعد.- لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية: 4 مقاعد.وأشار رئيس المجلس، في هذا السياق، إلى أن رؤساء الكتل النيابية قدموا مرشحيهم لعضوية هذه اللجان.