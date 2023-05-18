المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد رفضه لسياسة الملاحقة الأمنية والقضائية لنشطاء الحركات المدنية والشبابية

أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الخميس رفضه لسياسة الملاحقة الأمنية والقضائية لنشطاء الحركات المدنية والشبابية و الصحفيين، منددا حسب توصيفه "بالحملة الممنهجة لقمع "الأصوات الحرة



ولفت المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في هذا الصدد الى تلقّى مجموعة من شباب جرجيس استدعاءات للمثول أمام المحكمة الابتدائية بمدنين على خلفية التحركات المواطنية السلمية في قضية 18/18جرجيس كما تلقى عدد من شباب منطقة بطرية بمعتمدية جبنيانة استدعاءات للمثول أمام الفرقة الثالثة بالإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس على خلفية احتجاج مواطني سلمي ضد الشبكات الإجرامية للإتجار بالبشر.



وأضاف أنه تم ايقاف الطالبين يوسف شلبي وضياء نصير على خلفية نشر فيديو هزلي على مواقع التواصل الاجتماعي اضافة للملاحقات المتواصلة للصحفيين والملاحقات العشوائية لشباب المجموعات الرياضية داخل الملاعب وخارجه



وحذّر المنتدى الحكومة من مخاطر الاستمرار في مثل "هذا النهج العقيم محمّلا إياها مسؤولية كل ما قد يترتب عنه من مآلات، مبينا أن الإحالات بالجملة لكل الأصوات الشبابية الحرة الناقدة والساخطة على الأوضاع اتخذت شكلا من أشكال العقاب الجماعي لكل رأي مخالف" حسب تقديره



وشدد على أن الحركات المواطنية والشبابية والاصوات الحرة التي كانت قاطرة الثورة ستظل وفية لتضحيات شهدائها وجرحاها حاملة لشعاراتها مستميتة في الدفاع عن مطالبها في الكرامة والشغل والحريّة.



