كأس الاتحاد الافريقي : اتحاد الجزائر يفوز على آساك ميموزا (2-0) ويتأهل إلى النهائي

تأهل اتحاد الجزائر إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه على آساك ميموزا الايفواري بنتيجة 2-0 امس الأربعاء بملعب 5 جويلية الاولمبي بالعاصمة لحساب إياب نصف النهائي.

وسجل هدفي اللقاء كل من خالد بوسليو (د 28) واسماعيل بلقاسمي (د 80) لفائدة الاتحاد.



ومن جهته، اقتطع يونغ آفريكانز التنزاني بقيادة المدرب التونسي نصرالدين نابي تأشيرة التأهل إلى النهائي بعد فوزه في إياب نصف النهائي على مضيفه مارومو غالانتس الجنوب إفريقي 2-1 بجوهانسبورغ, علما أن لقاء الذهاب انتهى ايضا بفوز النادي التنزاني 2ـ0.

وفي ذهاب اللقاء النهائي, يتنقل نادي "سوسطارة" إلى دار السلام (تنزانيا) لمواجهة يونغ آفريكانز يوم الأحد 28 ماي على أن تلعب مقابلة الإياب يوم السبت 3 جوان القادم بالجزائر العاصمة.



