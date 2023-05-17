تواصل أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة بنسق حثيث وتجاوزها نسبة 58 بالمائة على مستوى محوّل بئر القصعة

تشهد مختلف مكونات مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة نسقا حثيثا في الأشغال، وتقدما لافتا في عدد من محاور المشروع حيث تجاوزت نسبة تقدم الاشغال على مستوى القسط الرابع المتعلق بمحول بئر القصعة 58 بالمائة.





ووفق معطيات محينة نشرت على الصفحة الرسمية لولاية بن عروس، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال بالقسط الثالث من المشروع على مستوى مفترق مستشفى الحروق والإصابات البليغة نسبة 41 بالمائة لتصل إلى 58 بالمائة في القسط الرابع المتعلق بمحول بئر القصعة.

وتجاوزت نسبة الأشغال بالقسط الخامس على مستوى مفترق اليهودية الذي شهدت انطلاقة الاشغال فيه بعض التأخير مقارنة بالاقساط الاربعة الاخرى المكونة للمشروع نسبة 21 بالمائة.



وينقسم المشروع، الذي يمتد على طول 11.5 كلم إلى 5 أقساط، بتكلفة جملية تقدّر بـ370 مليون دينار، باعتبار تحويل الشبكات، وشراء الأراضي، وكلفة الأشغال، والممول من ميزانية الدولة والبنك الاوروبي للاستثمار .



وتتوزّع الأشغال على محورين كبيرين يتمثّل المحور الأوّل منه في إعادة تهيئة وتوسعة الطريق السيارة من مفترق الاحواز الجنوبية للعاصمة إلى وسط العاصمة على مستوى قنطرة جبل الجلود، والثاني في ربط الطريق الوطنية رقم 3 وتوسيعها انطلاقا من مفترق مستشفى الإصابات والحروق البليغة وصولا الى مفترق اليهودية مرورا بمفترق المروج 1و2.



كما تشمل الأشغال إعادة تهيئة المحولات الموجودة (بئر القصعة، مستشفى الحروق، مدخل الوردية، توسعة القنطرة على مستوى مدخل جبل الجلود)، وإضافة أروقة جديدة بمعدل رواقين على الأقل في كل اتجاه، الى جانب انجاز مفترقات دائرية على مستوى المحور الثاني من المشروع في اتجاه مدخل اليهودية.

كما يشتمل المشروع على توسعة الطريق السيارة وجعلها تستوعب وفق الدراسات المنجزة من 4 الى 6 مسارات في كل اتجاه، وانجاز محوّلين كبيرين على مستوى مفترق المروجات ومدخل اليهودية.



وسيمكّن المشروع النموذجي لتوسعة المدخل الجنوبي للعاصمة من تحقيق انسيابية أكثر على مستوى حركة المرور بهذا المسار، الذي تقدر حركة الجولان فيه بأكثر 150 ألف عربة يوميا، وفق آخر الإحصائيات المحينة للمرصد الوطني للمرور، كما سيعود بالفائدة على الحركة الاقتصادية بشكل عام من خلال اختصار و تحسين المسلك الرابط بين العاصمة والحواضر المجاورة، حيث قدرت الدراسات المصاحبة للمشروع مردوديته العامة في حدود الـ 20 بالمائة.



