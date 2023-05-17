رفع الجلسة العامة للبرلمان، لفسح المجال للكتل والمجموعات النيابية لتقديم ترشيحاتها لعضوية مكتب المجلس وهياكله

قرر رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، رفع الجلسة العامة لليوم الاربعاء دقائق بعد انطلاقها ، على أن تستأنف على الساعة منتصف النهار، وذلك لفسح المجال للكتل والمجموعات النيابية لتقديم ترشيحاتها لعضوية مكتب المجلس وهياكله وفق ما صرح به رئيس المجلس .



ودعا بودربالة اعضاء البرلمان الى تقديم ترشيحاتهم تبعا لما تم إقراره في الجلسة المسائية للبرلمان يوم أمس، معربا عن الامل في ان في يتم تركيز هياكل المجلس خلال الاسبوع الحالي، حتى يتسنى لمجلس نواب الشعب الانطلاق بصورة فعلية في ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية.



واكد رئيس البرلمان على ضرورة تواصل العمل بنفس الروح التضامنية، وبكل اريحية، خدمة لمسار 25 جويلية والدفاع عن المؤسسة التشريعية ونواب البرلمان، متعهدا بالسير على هذه المبادئ طيلة عهدته في رئاسة المجلس.



وكان مجلس نواب الشعب، صادق في الجلسة المسائية ليوم أمس، بالأغلبية المطلقة على مقترح لاحتساب حصة كل كتلة وحصة مجموع غير المنتمين صلب هياكل المجلس، ونص المقترح على أن شرط الحصول على مقعد في مكتب المجلس يتطلب توفر 17 نائبا سواء للكتل أو لغير المنتمين عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من النظام الداخلي مع مراعاة هذا الشرط في عملية إسناد الحصص.



ودعا عدد من النواب رئيس المجلس إلى احترام القانون والالتزام بأحكام النظام الداخلي، معبرين عن رفضهم طلب الإمضاء على قائمة تحدد مرشحي غير المنتمين والتمثيل النسبي على قاعدة 17 نائبا لكل كتلة أو غير المنتمين عوضا عن 16 نائبا.



كما طالبوا رئاسة المجلس بالإعلان عن قائمة غير المنتمين حتى يتمكنوا من تفويض من يمثلهم





