سيدي بوزيد: انطلاق فعاليات الدورة 17 لمهرجان ربيع الابداع بمنزل بوزيان

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة 17 من مهرجان ربيع الابداع تحت شعار "تراثنا: موروث حضاري ومورد اقتصادي" بالمركب الثقافي بمنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد بفقرات متنوعة على امتداد ثلاثة أيام.



وبين مدير المركب الثقافي بمنزل بوزيان محمد الطاهر بن علي في تصريح لـ"وات"، أن فقرات التظاهرة اليوم الثلاثاء تتمثل في تنشيط اذاعي ومعرض للصناعات التقليدية والمنتوجات الصوفية وأواني ومعدات الطبخ ومعرض مجسمات بعنوان "معالم من بلادي" وورشات تكوينية في "خط النسخ" و"المنسوجات الصوفية"وعرض فيلم "لنتريت" للمخرج سمير الحرباوي.

وتتواصل فعاليات المهرجان بالمعارض والورشات في التصوير الفتوغرافي وتزويق المنسوجات الصوفية والسعفية والتزويق على الفخار والجداريات والرسوم الحائطية وألعاب الفروسية و"المداوري" والشعر الشعبي التي يتخللها تنشيط اذاعي وأغاني من الموروث التونسي الى حدود مساء يوم الخميس القادم.

ويهدف المهرجان الى مزيد التعريف بالموروث الشعبي وتنشيط الحياة الثقافية وتمكين الحرفيين من فرصة لعرض منتوجاتهم ومنح فرص التكوين في ورشات يدوية في مجالات متنوعة للاطفال في المنطقة.



