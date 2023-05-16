مدنين: ورشة تكوين لفائدة وكالات الاسفار بالجنوب الشرقي حول المنظومة الجديدة للدفع الالكتروني واستخراج تذاكر الطائرات

نظّمت الجامعة الجهوية لوكالات الاسفار بالجنوب الشرقي، اليوم الثلاثاء، ورشة تكوينية بجزيرة جربة من ولاية مدنين لفائدة منظوريها من وكلاء الاسفار، للتعريف بالمنظومة الجديدة للدفع الالكتروني التي أطلقها الاتحاد الدولي للنقل الجوي منذ سنة 2015 وستدخل حيز التنفيذ في تونس يوم غرّة جوان المقبل.



وأوضح رئيس الجامعة الجهوية لوكالات الاسفار بالجنوب الشرقي، طارق علي، أن تنظيم هذه الحلقة التكوينية يأتي في إطار تعميق التواصل وتوضيح عدّة نقاط غامضة أو ضبابية لدى وكيل الاسفار لينخرط عن طواعية في هذه المنظومة التي توفر كل شروط الحماية والضمانات اللازمة لمختلف المتدخلين فيها.

وأكد أنّ هذه المنظومة ستضفي نظاما أكبر على عمل وكالة الاسفار، إلى جانب مزيد الحيطة والشفافية، كما أن الانخراط فيها يعتبر امرا ضروريا سيسهل عمل وكيل الاسفار، وفق تقديره .

ومن جهته، اعتبر سيف الله بن هلال، أحد وكلاء الاسفار المشاركين في الورشة، أن التعريف بالمنظومة العالمية لاستخراج تذاكر الطائرات مهم لفهمها واستيعاب آفاقها ما يضمن انخراطا فاعلا لوكالات الاسفار في المنظومة وفي الاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي يعتبر وسيطا بين وكالة الاسفار والشركات الناقلة العالمية.

وأضاف أن هذه المنظومة ستسهل عمل الوكالة ومبيعاتها ومعاملاتها مع الحرفاء وستتيح لها نظما جديدة في استخراج التذاكر وبيعها وطرقا تتماشى وامكانيات وكالة الاسفار وحجمها، حسب رأيه.

وتندرج هذه الورشة ضمن العمل الاتصالي للجامعة الوطنية لوكالات الاسفار الذي انطلقت فيه ببعض الجهات للتعريف بالمنظومة الجديدة والتحسيس باهمية الانخراط فيها مواكبة للتطورات العالمية في المجال.



