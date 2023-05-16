سوسة: استئناف نشاط مصنعي شركة "ستيب" بكل من مساكن ومنزل بورقيبة بعد تشديد الرقابة على تهريب العجلات المطاطية (رم ع الشركة)

أفاد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية (ستيب)، منتصر الدريدي، اليوم الثلاثاء، بأن الإدارة العامة للشركة أعادت تشغيل مصنعيها بكل من مساكن من ولاية سوسة ومنزل بورقيبة بولاية بنزرت، وذلك بعد ما تمت ملاحظته من إجراءات رقابية مشدّدة قامت بها الادارة العامة للديوانة التونسية على المعابر الحدودية وتواصل مجهودات مكافحة تهريب العجلات المطاطية على كامل التراب الوطني.





وأضاف الدريدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التحسن الملحوظ في حماية المنتوج الوطني من الإطارات المطاطية، إضافة الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد دفع الإدارة العامة للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية الى العودة عن قرار إيقاف النشاط وإعادة تشغيل مصنعي مساكن ومنزل بورقيبة، مؤكدا الحرص على المساهمة في تهدئة الأوضاع الاجتماعية والمحافظة على مواطن الشغل.

وذكر أن دفعة أولى بـ 306 عمّال استأنفوا عملهم أمس الاثنين بمصنع مساكن على أن يستأنف 460 عاملا عملهم غدا الأربعاء، كما استأنف، اليوم الثلاثاء، 60 عاملا عملهم بمصنع منزل بورقيبة على ان يلتحق جميع الاعوان بوحدتي الإنتاج بمساكن ومنزل بورقيبة بعملهم يوم الاثنين القادم.

يذكر أنّ الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية قد أفاد، في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن الإدارة العامة للشركة قررت إيقاف نشاط مصنعيها بكل من مساكن ومنزل بورقيبة واحالة الاعوان على البطالة الفنية لمدة شهر بداية من غرة ماي 2023 مع إمكانية التمديد، وذلك نتيجة الظروف الراهنة الصعبة التي مرت بها الشركةبفعل تفاقم نزيف تهريب الإطارات المطاطية من القطر الليبي وما انجر عنه من انعكاسات سلبية على الوضعية الاقتصادية للمؤسسة.



