الجامعة التونسية لكرة اليد تكشف عن موعد اقامة نهائي بطولة النخبة و نهائي كأس تونس

كشفت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الاثنين عن موعد اقامة الدور النهائي لبطولة النخبة و مسابقة كأس تونس.



وأفادت الجامعة التونسية لكرة اليد في بلاغ على صفحتها الرسمية أنّ الدور النهائي لبطولة النخبة سيقام يوم السبت 27 ماي الجاري بقاعة محمد مزالي بالمنستير، فيما سيقام الدور النهائي لكأس تونس يوم 2 جوان المقبل بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.



وأشارت الى أنّ الدور نصف النهائي والمقابلة الترتيبة لبطولة النخبة لكرة اليد، سيقامان تواليا يومي 25 و 26 ماي الجاري بقاعة محمد المزالي بالمنستير، فيما حددت تاريخ 19 ماي الجاري موعدا لاقامة الدور نصف النهائي الأول لكأس تونس الذي سيجمع، بقاعة المهدية، مكارم المهدية بالنادي الرياضي بساقية الزيت، فيما سيقام الدور نصف النهائي الثاني يوم 20 ماي بين النسر الرياضي بطبلبة وضيفه الترجي الرياضي.



