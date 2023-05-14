حادثة الغريبة: مختصون من خلية الاحاطة النفسية يزورون منطقة السواني بجربة في تدخل وقائي وتثقيفي للاحاطة بالاطفال والامهات والعائلات

حلّ، اليوم الأحد، بمنطقة الحارة الكبيرة السواني بجربة فريق طبي من خلية الاحاطة النفسية التي فعلتها وزارة الصحة إثر حادثة الغريبة بجزيرة جربة، يتكون من اخصائيين واطباء نفسانيين للتعامل في مرحلة أولى مع الاطفال والمراهقين والامهات والاولياء مع امكانية ضبط برنامج تدخل اخر وفق ما تقتضيه الوضعيات وحسب الطلبات، وفق الاخصائية النفسية والمنسقة الوطنية للخلية عائدة نفاتي.

ويهدف هذا التدخل، وفق النفاتي، الى الاحاطة بالاطفال من أجل وقايتهم وتفادي تفاقم اعراض ما قبل الصدمة لديهم مع القيام بحصص تثقيفية مع الامهات والاولياء حول اعراض ما قبل الصدمة واعراض ما بعد الصدمة الحادة، والوقوف على الحالات التي تتطلب المتابعة إذا ما وجدت وتوجيهها الى اخصائيين لمباشرتها.



وجاء هذا التدخل الاولي اليوم بالسواني بعد تدخلات اخرى في اطار عمل الخلية شملت جرحى الحادثة وعائلاتهم بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة ومجموعة اخرى استهدفت عائلات الضحايا بتونس ومجموعة ثالثة قامت بالاحاطة بالسياح الموجودين بالنزل بجربة ليشمل عمل هذا الفريق اليوم العائلات التي كانت حاضرة يوم الحادثة.



وذكرت المنسقة الوطنية للخلية ان الخلية تضم اكثر من 200 متدخل يقوم حاليا 20 مختصا بالتدخل في اطار حادثة جربة وكلما اقتضت الضرورة يتم تعزيز الفريق بمختصين في المجال في عمل متناغم ومتكامل بين اخصائيين نفسانيين للكبار وللاطفال وللمراهقين، مثنية على اهمية التجاوب الكبير للعائلات والتفاعل الايجابي من عدة متدخلين لتسهيل مهام فريق الخلية.

وشهد مقر مدرسة البنات بالسواني اقبالا كبيرا على تدخلات هذا الفريق التي انطلقت بحصص مع الاطفال.



