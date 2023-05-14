المنظمة التونسية للتربية والأسرة تفتتح مكتبا محليا بمنطقة "رواد والغزالة" من ولاية أريانة

وسط أجواء احتفالية، افتتح مساء أمس السبت، المكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة "رواد الغزالة"، الهادف إلى إطلاق عديد الأنشطة الثقافية والتعليمية والاجتماعية لفائدة الطفل والأسرة.

وأوضح عضو المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة، توفيق الرواشي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أنشطة هذا المكتب المحلي، ستشمل كل المؤسسات التربوية العمومية منها والخاصة بمنطقة رواد والغزالة من ولاية أريانة.





كما سيتم تركيز عديد النوادي صلب هذا الفرع، على غرار نادي مسرح ونادي موسيقى ونادي سينما ونادي الشطرنج ونادي الروبوتيك، علاوة على إقامة مدرسة صيفية، صلب الفضاء ذاته، يكون فيها جانب ترفيهي وآخر تعليمي.

وأفاد الرواشي، أن هذا المكتب المحلي، يعتزم في اطار مشروعه المتكامل، تقديم دروس دعم مجانية لذوي الاحتياجات الخصوصية.



كما يوفر المكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة "رواد الغزالة" الدعم للمؤسسات التربوية، ببعض الاختصاصات، على غرار أستاذ في التربية التشكيلية أو أستاذ في المسرح لتنشيط نوادي ثقافية وتتكفل المنظمة بدفع أجورهم.

وتتضمن أنشطة فرع منظمة التربية والأسرة أيضا، تنظيم رحلات وأنشطة موسمية وظرفية، علاوة على الدور الاجتماعي مثل تنظيم قوافل اجتماعية لفائدة مدارس تعاني من مشاكل مادية. وأضاف توفيق الرواشي، إنه في ظل افتقاد المدارس الابتدائية العمومية لميزانية تمكنها من القيام بعديد الأنشطة، تسعى المنظمة من خلال مكاتبها الجهوية والمحلية إلى دعم المؤسسة التربوية. وقد ساهم مركز العلا للتكوين المستمر في تركيز المكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة "رواد الغزالة"، إذ وفر له المقر الكائن بــنهج أريستوت عدد 48 بحي الغزالة. ويسعى مركز العلا، إلى مقاومة الهجرة غير النظامية، من خلال القيام بدورات تكوينية بالتعاون مع منظمات وجمعيات لتأهيل الشباب الراغبين في الهجرة لتحقيق هدفهم بصفة قانونية. وقالت المسؤولة بمركز العلا للتكوين المستمر، ليلى محمدي عيداني، إن "المركز لن يكتفي بتوفير الفضاء للمكتب المحلي الجديد، بل سيشاركه في كل أنشطته الموجهة للطفل والأسرة.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الجهوي بأريانة التابع للمنظمة التونسية للتربية والأسرة، لديه فروع في عدد من المدارس العمومية والخاصة بمنطقة رواد والغزالة. وتنشط المنظمة التونسية للتربية والأسرة، في اطار عقد شراكة مع وزارة التربية يخول لها التدخل في الوسط المدرسي في مختلف المجالات.

يذكر أن المنظمة التونسية للتربية والأسرة، التي تأسست سنة 1966 وظهرت في البداية تحت مسمى جامعة أولياء التلاميذ، تعنى بكل ما يتعلق بالتربية والتعليم والأسرة. وصنفت في سنة 1971 ضمن الجمعيات ذات المصلحة العامة وذلك بمقتضى الأمر عدد 262 بتاريخ 15 جويلية 1971. شيراز



