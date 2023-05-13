رئيس الاتحاد المنستيري أحمد البلي: " سننتدب 5 لاعبين جدد في حال التاهل الى نهائيات كاس الملك سلمان للاندية العربية"

-أفاد رئيس جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري أحمد البلي أنّ الجمعية ستندب خمسة لاعبين جدد في جوان المقبل لمساعدة الفريق في الأدوار النهائية لكاس الملك سلمان للاندية العربية الابطال في حال ترشح الفريق الى المرحلة النهائية ( مرحلة المجموعات) وذلك وفقا لما تتيحه لوائح المسابقة.

ويذكر ان فريق كرة القدم للاتحاد المنستيري سيلاقي في الدور الاخير قبل دور المجموعات لمسابقة كاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم نادي المحرق البحريني . وفي حال التاهل الى دور المجموعات سيلعب في المجموعة الثالثة الى جانب فرق الشباب السعودي والزمالك المصري والنصر السعودي.



وأضاف البلي في تصريح صحفي على هامش انعقاد الجلسة العامة العادية اليوم بالمنستير بأنّ جمعية الاتحاد الرياضي المنستير تواصل حاليا التفاوض لتجديد عقود ععد من اللاعبين و"سيقع الاحتفاظ باللاعبين الذين يمكن للجمعية توفير متطلباتهم المالية وفي حال كانت تتجاوز الميزانية فإننا لا نستطيع الإبقاء عليهم ووضع الجمعية في مشاكل مع الجامعة والفيفا ".

وأكد البلي بشأن عدم رغبة محمّد الصغراوي تجديد عقده بأنّ "من يريد تجديد عقده فهو مرحب به ومن لا يرغب في ذلك فنتمنى له التوفيق وليس هناك لاعب أكبر من الجمعية ".

وأفاد أنّ المدرب عماد بن يونس والإطار الفني سيواصلون تدريب فريق الاتحاد الرياضي لكرة القدم أكابر إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

واعتبر بأنّ العجز المالي المسجل خلال الموسم الرياضي 2021-2022 وقدره 653 ألف دينار ليس بكبير وأنّ الجمعية تسجل سنويا عجزا ماليا باستثناء الموسم الرياضي 2020- 2021 إذ باعت الجمعية عدة لاعبين وحققت مداخيل ايجابية بحوالي 500 ألف دينار.

وقال " سيقع دفع مستحقات المزودين الذين لم يستخلصوا بعد مستحقاتهم المالية بمجرد أن تتحسن الأمور المالية بالنسبة إلى الجمعية.

وكانت الجمعية سجلت خلال الموسم الرياضي 2021-2022 مجموع 229 مجاز من مختلف الأصناف في كرة القدم من بينهم 21 مجازا في الأكابر" أ" و14 مجازا في الأكابر "ب" في حين بلغ مجموع المجازين في كرة السلة 140 مجازا من مختلف الأصناف من بينهم 18 مجازا من صنف الأكابر.



