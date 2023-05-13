قرعة مونديال الكرة الطائرة تحت 21 عاما للفتيات - المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب ايطاليا والبرازيل والدومينيكان

وضعت عملية القرعة الخاصة بتركيبة مجموعات بطولة العالم للكرة الطائرة للفتيات تحت 21 سنة المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات ايطاليا والبرازيل وجمهورية الدومينيكان. ويقام مونديال الفئة العمرية تحت 21 سنة للفتيات بالمكسيك في الفترة من 17 إلى 26 اوت المقبل.



وجاءت نتائج عملية القرعة على النحو التالي :



المجموعة الاولى : المكسيك، مصر، تايلاندا واليابان

المجموعة الثانية : إيطاليا، البرازيل، جمهورية الدومينيكان وتونس

المجموعة الثالثة : صربيا وهولندا، الارجنتين والصين

المجموعة الرابعة : الولايات المتحدة، هولندا، تركيا وكوبا



