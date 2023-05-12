وزارة التربية تشرع بداية من 15 ماي الجاري في تقييم مهارات تلاميذ السنة الثانية من التعليم الأساسي في مادة الرياضيات

أفادت مديرة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بوزارة التربية إيمان البخاري ان الوزارة تشرع خلال الفترة من 15 إلى 26 ماي الجاري في إجراء تقييم لمهارات تلاميذ السنة الثانية من التعليم الأساسي في مادة الرياضيات.



وأضافت إيمان البخاري في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة ان تونس تشارك في التقييم الدولي لمهارات الرياضيات في السنوات الدراسية الأولى EGMA الذي يشمل 1500 تلميذ بالتعليم الأساسي موزعين على 150 مدرسة عمومية وخاصة بالوسط الحضري والريفي بكامل البلاد.

وأبرزت أن التقييم سيقع إجراؤه خارج إطار الدروس وسيعتمد على استبيانات موجهة للإطار التربوي من أساتذة ومديري مدارس وتلاميذ ومن المنتظر أن تظهر النتائج الأولية لهذا التقييم بداية شهر جويلية المقبل بحسب قولها.



ويهدف هذا التقييم إلى مراجعة الممارسات البيداغوجية والنهوض بالتعليم لضمان مسار جيد من المكتسبات والمعارف لدى التلاميذ.

وذكّرت إيمان البخاري بمشاركة تونس في التقييم الدولي للمهارات الأساسية للقراءة في السنوات الدراسية الأولى خلال سنة 2021 وقد شمل التقييم عيّنة من تلاميذ السنة الثالثة (القراءة بالعربية) والرابعة تعليم أساسي (القراءة بالفرنسية) لافتة الى ان هذا التقييم تم بالتعاون بين البنك الدولي وسفارة بريطانيا بتونس وزارة التربية والمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.



جدير بالاشارة الى ان تقرير البنك الدولي حول المهارات الأساسية للقراءة الصادر في سنة 2022 كشف أن معدل فقر التعلم ازداد بمقدار الثلث بالبلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، حيث يعجز 70 بالمائة من الأطفال في سن 10 سنوات عن فهم نص مكتوب بسيط.

خميس



