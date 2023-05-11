بنزرت: تشييع جثمان الشهيد العميد ماهر العربي إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي رزيق

شيّعت اليوم الخميس، ولاية بنزرت، جثمان العميد في سلك شرطة المرور بمدينة منزل بورقيبة ماهر العربي ، الذي اشتشهد امس الأول في العملية الاجرامية التي شهدتها جزيرة جربة وذلك في موكب مهيب وخاشع انطلق ،من منزله الكائن بحي الثورة بمدينة منزل بورقيبة واتجه إلى مقبرة سيدي رزيق حيث ووري الثرى عقب أداء صلاة الجنازة على روحه الزكية .



وقد حضر موكب الجنازة زملاء الشهيد من الأمنيين، بمختلف رتبهم وأسلاكهم الامنية وعدد غفيرمن أهالي الجهة وأقارب الفقيد وأفراد عائلته، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين من القيادات الامنية العليا بوزارة الداخلية نيابة عن وزير الداخلية ،و المسؤولين الجهويين والمحليين يتقدمهم والي بنزرت، سمير عبد اللاوي ، .



وقالت والدة الشهيد فاطمة انها بقدر حسرتها الكبيرة والصدمة العظيمة التي تعرضت لها وكامل افراد العائلة فان مطلبها الوحيد هو استرداد حق ابنها ، مبرزة ما يميز الشهيد ماهر العربي من مناقب إنسانية كريمة ومن حب للعلم والراية الوطنية داعية مصالح الدولة للعناية ببقية افراد عائلة الشهيد.

ومن جانبه دعا والد الشهيد نور الدين العربي وابنة الشهيد سيرين وشقيقه مروان ،بدعوة كل الاطياف في البلاد التونسية الى عدم التهاون في التصدي لكل من تسول له نفسه النيل من مناعة التراب الوطني والقصاص للشهيد وبقية شهداء الوطن .

و في ذات السياق ابرز ابن خال الشهيد وصديقه المقرب خالد سكراف ما كان يتمتع به الشهيد ماهر العربي من حب وتقدير كبيرين من قبل زملائه الأمنيين ولاسيما المواطنين أينما عمل سواء في منزل بورقيبة او ماطر او المرسى وما كان يمتع به من خصال إنسانية واحترام للقانون والعدالة .

كما دعا السلط المعنية للاعتناء باسرة الشهيد ولاسيما أبنائه الثلاثة ومن بينهم ابنته التي كانت تستعد لحفل زفافها .

وكان والي بنزرت سمير عبد اللاوي ،تحول امس الى منزل الشهيد الكائن بمدينة منزل بورقيبة حيث أدى واجب العزاء باسمه الشخصي ونيابة عن كافة اهالي الجهة والاطارات الجهوية والمحلية،والمركزية الى عائلة الشهيد ماهر العربي .





