عمال الحضائر ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعياتهم

نفذ صباح اليوم الأربعاء، عدد من عمّال الحضائر المنتمين الى الدفعة الأولى ممن تم تعيينهم بوزارة الفلاحة منذ سبتمبر 2022 ولم يقع انتدابهم الى حد الآن بصفة فعلية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة للمطابة بتسوية وضعياتهم.



وأوضح صبري بن سليمان عضو بمجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر البالغ سنهم أقل من 45 سنة قام بتنظيم هذه الوقفة احتجاجا على اقتصار وزارة الفلاحة على انتداب 85 عاملا من جملة 1200 عامل من عمال الحضائر المنتمين الى الدفعة الأولى رغم أنها تلقت بشأنهم مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة لانتدابهم منذ سبتمبر 2022



ولفت الى أن العمال المعنيين قاموا باستفاء ملفاتهم وتضمينها جميع الوثائق الرسمية المطلوبة وتقديمها لوزارة الفلاحة الا أنها لم تقم الى الآن بانتدابهم رغم أنه وقع قطع راوتبهم التي كانوا يتلقونها من آلية عمال الحضائر مشددا على أن هذه الفئة من عمال الحضائر تعاني الفقر والخصاصة بعد أن وقع حرمانهم من أي مدخول مادي.



وذكر بأن الدفعة الأولى من عمال الحضائر تتكون اجمالا من 6 آلاف عامل لم يقع انتداب سوى 3 آلاف عامل منهم بمختلف الوزارات المعنية داعيا سلطة الاشراف الى الإسراع بتطبيق اتفاق 20 أكتوبر لسنة 2020 وتسوية وضعيات الدفعات المضمنة في هذا الاتفاق.

وأوضح أنه من المفروض أن يقع خلال السنة الجارية 2023 إتمام تسوية وضعية عمال الحضائر المنتمين الى الدفعة الثالثة، الا أنه لم يقع احترام الجدول الزمني المتفق عليه ولم يتم الى حد الآن تسوية وضعية الدفعة الأولى .

يشار الى أن عددا من مسؤولي وزارة الفلاحة قاموا باستقبال ممثلين عن المحتجين لعقد اجتماع معهم بمقر الوزارة.

يذكر أن رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي كان قد أشرف يوم 20 أكتوبر 2020 بمقر وزارة الوظيفة العمومية على موكب إمضاء اتفاقية تسوية عملة الحضائر بحضور وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم الأمين العام نور الدين الطبوبي ووفد ضمّ عددا من أعضاء الحكومة.



