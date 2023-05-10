منظمة الأعراف تعرب عن إدانتها الشديدة للهجوم الإجرامي قرب معبد الغريبة بجزيرة جربة

أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن إدانته الشديدة للهجوم الإجرامي الغادر الذي جد مساء يوم الثلاثاء 9 ماي 2023 قرب معبد الغريبة بجزيرة جربة والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة أعوان أمن ووفاة زائرين اثنين للمعبد وجرح عدد من الأمنيين ومن المدنيين



وأشاد الاتحاد في بلاغ صادر عنه اليوم الاربعاء، بسرعة التدخل الأمني ونجاعته ، مترحما على أرواح الضحايا ومقدما تعازيه لعائلاتهم وللمؤسسة الأمنية وللشعب التونسي و متمنيا السلامة والشفاء العاجل للجرحى

كما أكد الاتحاد أن مثل هذه العمليات الإجرامية الدنيئة لن تثني الشعب التونسي عن تمسكه بقيم الاعتدال والتسامح والتآخي، ونبذ كل أشكال التطرف



وللتذكير فان محيط معبد الغريبة شهد قيام عون أمن بإطلاق النار على أعوان أمن يقومون بتأمين الزيارة السنوية للغريبة حيث تصدت له وقتلته لتسفر العملية على سقوط 4 ضحايا ( أمنيان ومواطن تونسي وآخر فرنسي)، وذلك بعد قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة

كما أسفرت العمليّة عن إصابة 4 أعوان أمن، بإصابات مُتفاوتة الخطورة، و 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج

وبعد استنفار أمني شهدته الجزيرة ليلة أمس الثلاثاء، فإن الهدوء عاد اليوم إلى الجزيرة وانطلقت الحياة في نسقها الطبيعي منذ الصباح





