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مركز النهوض بالصادرات ينظم مشاركة تونسية في معرض  "سيال أنديا"  الذي سيقام من 7 إلى 9 ديسمبر 2023 بنيودلهي

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 19:26 قراءة: 0 د, 38 ث
      
يعتزم مركز النهوض بالصادرات تنظيم مشاركة تونسية في صالون  "سيال أنديا"  الذي سيقام في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2023 في مركز "براغاتي مايدان للمعارض" في نيودلهي.

وأوضح المركز، أن هذه المبادرة تتنزل في إطار سعيه إلى تنويع السوق وإيجاد منافذ جديدة للمنتجات الرئيسية التونسية في قطاع الأغذية الزراعية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن صالون " سيال أنديا"  يعد  من أكبر معارض ابتكارات وتصنيع الأغذية في شمال شرق الهند، نظرا إلى النجاح الكبير الذي تحقق في السنوات الأخيرة 2020 و 2021 و2022
 وتستعد سيال '' الهند 2023 '' لتجميع في مكان واحد أكثر من 200 عارض إلى جانب المشاركين المحليين و نحو 10 آلاف  زائر.
 
ودعا المركز، الشركات التونسية المهتمة بالمشاركة في هذا الحدث لتقديم استمارات المشاركة الخاصة بهم ودفع معلوم  المشاركة عبر المنصة وذلك في أجل أقصاه   20 ماي 2023.

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