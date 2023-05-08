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مدنين: توقف حركة بطاحات جزيرة جربة بسبب هبوب رياح قوية

Publié le Lundi 08 Mai 2023 - 19:22 قراءة: 0 د, 35 ث
      
توقفت، بعد ظهر اليوم الاثنين، بطاحات جزيرة جربة بولاية مدنين عن تأمين عمليات نقل العربات والمسافرين بين منطقة الجرف وجزيرة جربة بسبب هبوب رياح رملية قوية حالت دون السير الطبيعي لاسطول البطاحات، على ان تستأنف نشاطها فور تحسن الحالة الجوية، وفق كاهية مدير الادارة الفرعية للبطاحات بالادارة الجهوية للتجهيز فرحات لعريض.
وأشار لعريض، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى توفر بطاح واحد حاليا ينتظر خروج التلاميذ الذين يقطنون خارج جزيرة جربة ويزاولون دراستهم بمعهد جربة أجيم للعودة بهم الى منطقة الجرف مع أي اشخاص آخرين او عربات قبل التوقّف الكلي لنشاط البطاحات، ليتم العبور من والى جزيرة جربة بعد ذلك عبر الطريق الرومانية التي تستوجب أيضا توخي الحذر والانتباه بسبب الرياح والاشغال المتواصلة بها.

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