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المدرب التونسي رياض الهذيلي يقود فريق الكرة الطائرة بالاهلي السعودي الى رباعية تاريخية و اللقب رقم 11 خلال اربع سنوات

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Publié le Dimanche 07 Mai 2023 - 18:48 قراءة: 1 د, 0 ث
      
قاد المدرب التونسي رياض الهذيلي فريقه الاهلي السعودي الى تتويج رابع بعد ان توج الفريق بلقب كاس النخبة للموسم الجاري.

وسبق للاهلي ان توج بلقب بطولة الموسم وكاس السعودية ولقب الدورة الاولمبيية السعودية . وهي رباعية تاريخية في رصيد النادي.
وفرض الاهلي نفسه الفريق الاقوى في الكرة الطائرة السعودية.
وتوفق المدرب التونسي رياض الهذيلي مع فريقه الاهلي السعودي في تحقيق انجاز تاريخي هام يشرف الاطارات الفنية للكرة الطائرة التونسية وذلك بتتويجه مع ناديه باربعة القاب في موسم 2022-2023 للكرة الطائرة في السعودية وهي لقب دورة الالعاب الاولمبية السعودية ( التي تم احادثها في هذا العام) وكاس السعودية ولقب البطولة المحترفة ولقب دورة النخبة.
وكسب الهذيلي بذلك الرهان حيث سبق ان صرح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان فريقه يراهن هذا الموسم على الفوز باربعة القاب ( رباعية). وقد انجز ما وهد به.
وهو اللقب رقم 11 في رصيد الاهلي السعودي خلال اربع سنوات تحت اشراف التونسي رياض الهذيلي الذي يساعده مواطنه احمد عبيد .

ويذكر ان رياض الهذيلي يملك تجربة واسعة في عالم التدريب في الكرة الطائرة حيث خاض تجارب مع نادي سعيدية سيدي بوسعيد ونادي برج بوعريريج الجزائري والوحدة السعودي والاهلي الليبي كما اشرف على تدريب عدة منتخبات وطنية تونسية في الكرة الطائرة وساهم في التتويج معها بعدة القاب .

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