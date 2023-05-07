قابس: صادرات الطماطم العنقودية بمشروع " فرحة الصحراء" ستصل الى 10 الاف طن

بلغت صادرات مشروع " فرحة الصحراء" من الطماطم الخرزية الجيوحرارية (العنقودية) الى حدود هذه الفترة، حوالي 07 الاف طن، ومن المنتظر ان تصل جملة الكميات المصدرة خلال الموسم الفلاحي الحالي، الى حدود 10 الاف طن، وفق ما أفاد بذلك مصدر مسؤول عن ادارة هذا المشروع.



ويتضمن المشروع المنجز في اطار شراكة تونسية-هولندية، والموجه للتصدير نحو ألمانيا وهولندا، مساحة مغطاة في حدود 40 هكتارا ويوفر الف موطن شغل قار من بينها 86 من الاطارات العليا.



ويعتمد هذا المشروع في الانتاج، على الزراعة خارج التربة، بما يمكن من الاقتصاد في الماء بنسبة 40 في المائة وفي السماد بحوالي 30 بالمائة، اضافة الى الزراعة في بيوت محمية بلورية نصف مغلقة تمكن من التسخين ومن التبريد في نفس الوقت، وذلك حسب الحاجة.



ويتم حاليا في اطار هذه الشراكة، وعلى مراحل، انجاز مشروع " فرحة الهيشة " بمعتمدية وذرف، الذي سيتضمن مساحة مغطاة من البيوت المحمية تبلغ 120 هكتارا سيتم توفير حاجياتها من المياه بتركيز محطة لتحلية مياه البحر.



وقد بدأ الانتاج في هذا المشروع على مساحة أولى تبلغ 10 هكتارات وهي مساحة ستتدعم ب20 هكتارا اضافية، هي حاليا في طور الانجاز لتنطلق مباشرة بعد ذلك أشغال تركيز مساحة مغطاة جديدة تبلغ 30 هكتارا.



