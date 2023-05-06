"المالية "تعلم أصحاب المصوغ المرهون بين 1997 و 2011 بعدد من القباضات بامكانية احالته الى الدولة عند عدم الخلاص

أمهلت وزارة المالية أصحاب المصوغ المودع بالقبضات المالية بماطر والنفيضة ونهج المنجي سليم بالمكنين والمنصورة، نظير القروض الموثوقة برهن والمسندة ما بين 1 جانفي 1997 و 31 ديسمبر 2011 لدى هذه القباضات 90 يوما قبل احالته للدولة في صورة عدم تسديد القروض والفوائد الموظفة.



وتضم القائمة التي وردت في إطار بلاغ نشرته وزارة المالية بالرائد الرسمي عدد 45 لسنة 2023، بصفة تقريبية أسماء اكثر من 1100 شخص مادي قاموا بإيداع مصوغ لدى القباضات للحصول على قروض.



وتشير بيانات متوفرة على موقع الارشاد والاتصال الاداري التابع لرئاسة الحكومة الى ان القرض برهن يتطلب ايداع مصوغ من معادن ثمينة (ذهب) وحامل لطابع الضمان التونسي وعدم الانتفاع بقرض آخر لم يتم خلاصه وتسديد القرض في أجل ستة أشهر مع إمكانية التجديد إلى أجل أقصاه سنتين .



ويتم في مرحلة اولي تقديم اﻟﻤﻄﻠﺐ وإﻳـﺪاع اﻟـﻤﺼﻮغ ﻟﺪى اﻟﺨﺒﻴﺮ من قبل طالب الخدمة في حين يقوم قابض المالية بمنح القرض على ان ﻳﺘﺠﺎوز 60 بالمائة ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺼﻮغ ﻣﻊ ﺣـﺪ أدﻧﻰ ﺑـ 60 دينارا وﺣـﺪ أﻗﺼﻰ ﺑـ 300 دينار ﻣﻊ ﺗﺤﻤّﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺾ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 8 بالمائة.



وتنظم مجلة المحاسبة العمومية الفصل 62 مكرر عملية الحصول على قرض برهن المصوغ الى جانب قرار وزير المالية المؤرخ في 18 جويلية 1983 المنظم لشروط وإجراءات منح القروض الموثوقة برهن.





