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تعيين متصرفين ممثلين للدولة ووزارة الصناعة في مجالس إدارة البنك التونسي للتضامن وشركتي "إسمنت أم الكليل" و "إسمنت بنزرت

Publié le Samedi 06 Mai 2023 - 12:31 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تم تعيين متصرف للدولة في مجلس إدارة البنك التونسي للتضامن ومتصرفين ممثلين لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم في شركتي "إسمنت أم الكليل" و "إسمنت بنزرت"، بمقتضى قرارات صدرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمس الجمعة، 5 ماي 2023.

وعين بمقتضى هذه القرارات شكري المهدي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي للتضامن عوضا عن عبد الرؤوف العجيمي.
أما في ما يخص ممثلي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في مجالس إدارة شركات الاسمنت، فقد تم تعيين بثينة بوكمشة متصرفة لدى مجلس إدارة شركة "إسمنت بنزرت" عوضا عن رجاء بوكسولة وعادل سليمي متصرفا لدى مجلس إدارة شركة "إسمنت أم الكليل" عوضا عن سامي بوفارس.

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