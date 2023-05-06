قبلي: تنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية لاماكن تعشيش الطيور المهاجرة بالاماكن الرطبة بالولاية

يقوم فريق علمي من جمعية "احباء الطيور" منذ ثلاثة ايام، بتنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية للمناطق الرطبة بولاية قبلي وخاصة منها المحيطة بمدينة دوز، وتتمحور الزيارة حول دراسة المناطق الرطبة وانواع الطيور المتواجدة فيها وخاصة منها الانواع المهددة بالانقراض والتي تتخذ من هذه المناطق اماكن للتعشيش، حسب منسق البرنامج العلمي هشام الزفزاف



واضاف الزفزاف في تصريحة ل"وات" ان هذه المناطق تشمل بالاساس المنطقة الرطبة المحاذية لقرية جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية والمناطق الرطبة بقرى دوز ونويل وغيدمة وزعفران، وهي مناطق تتواجد بها عدة انواع من الطيور المهاجرة لتي تتوقف بها نظرا لطبيعتها الملائمة ووجود ما يمكنها ان تتغذى عليه اثناء هذا التوقف



واشار الزفزاف الى ان البعض من هذه الطيور تعتبر من الانواع المهددة بالانقراض على المستوى العالمي وهي مدرجة ضمن القائمة الاخيرة التي اصدرتها وزارة البيئة حول الطيور المهددة بالانقراض في تونس والتي تتواجد في هذه الفترة من السنة بالاماكن الرطبة



ودعا الى ضرورة المحافظة على هذه الانواع من الطيور وعلى الاماكن الرطبة التي تتوقف فيها في هجرتها والتي باتت تعاني من عدة اشكاليات اهمها ماهو طبيعي، ويتمثل في نقص المياه والتغيرات المناخية وما ينجر عنه من ارتفاع في درجات الحرارة وتاثر التنوع البيولوجي، الى جانب الاشكاليات التي يتسبب فيها الانسان وخاصة القاء الفضلات المنزلية وفضلات البناء بهذه المناطق الحساسة مما يؤثر الى حد بعيد على طبيعتها ومياهها



واشار الى ان تونس قد صنفت هذه المناطق من المناطق الرطبة ذات الاهمية العالمية تحت شعار "رامسار" اي انها من المناطق التي تستوجب الحماية، داعيا السلط الجهوية ونشطاء المجتمع المدني الى الاسهام في المحافظة على هذه المناطق، خاصة وان جمعية "احباء الطيور" على استعداد للمساعدة بتقديم الدراسات العلمية الكافية حول هذه المناطق واهميتها في المنظومة البيئية، ذلك ان الجمعية تقوم بتنفيذ زيارات لهذه المناطق منذ قرابة 30 سنة بمعدل زيارتين على الاقل سنويا في بداية فصل الشتاء واثناء فترة التعشيش التي تمتد بين شهري افريل وماي



