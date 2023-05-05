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نابل: إصابة 14 تلميذا إثر انقلاب حافلة مدرسية على الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين قربة ونابل على مستوى منطقة "داروفة"

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 12:30 قراءة: 0 د, 28 ث
      
جد اليوم الجمعة، حادث مرور بالطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين قربة ونابل على مستوى منطقة "داروفة" التابعة لمعتمدية المعمورة، أسفر عن إصابة 14 تلميذا بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية في تصريح لصحفية (وات)

وبين المصدر ذاته، ان صورة الحادثة تمثلت في انقلاب حافلة مدرسية صغيرة الحجم تقل تلاميذ في اتجاه نابل، مبينا انه تم توجيه سيارتي إسعاف وسيارة نجدة تابعة للحماية المدنية بالإضافة إلى سيارتي إسعاف طبي، مشيرا الى أنه تم نقل عدد من المصابين إلى المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل ومصحة خاصة لتلقي الإسعافات الأولية.

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