وزيرا الداخلية والشباب والرياضة يشرفان على جلسة عمل حول ظاهرة العنف في الملاعب وطرق الحد منها

انعقدت مساء ليوم الخميس في مقر وزارة الداخلية، جلسة عمل تحت إشراف كل من وزير الدّاخليّة كمال الفقـي ووزير الشباب والرّياضة كمال دقيش، وذلك بحضور عدد من الإطارات السّامية من الوزارتين ورُؤساء بعض الجمعيّات الرّياضيّة.



وتناول الاجتماع ظاهرة العُنف في الملاعب وطرق الحدّ منها وإيجاد الحلول الكفيلة من أجل مُواصلة مُواكبة الجماهير للمقابلات الرّياضيّة في ظرُوف عاديّة وأجواء احتفاليّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.



وتمّ الإتفاق على مزيد تأطير الجماهير الرياضية من طرف الجمعيّات ونوادي الأحبّاء، كما تمّ بالمناسبة عرض مُختلف مشاغل الهياكل المسؤولة والمُتداخلة في تنظيم المُباريات الرّياضيّة، بما يحد من أعمال العنف والشغب في إطار مُقاربة شاملة.



