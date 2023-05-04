الاستعداد لتامين الامتحانات الوطنية ابرز محاور اجتماع رئيس الجمهورية بوزيري التربية والتعليم العالي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج وزيري التربية ، محمد علي البوغديري والتعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير ، حيث تناول الاجتماع جملة من المسائل، أهمها الاستعداد لتأمين الامتحانات الوطنية.

وشدد قيس سعيد ،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ، على قداسة دور المربين من معلمين وأساتذة في كافة مراحل التعليم، وعلى ضرورة التوصل إلى حل في أقرب الآجال لوضع حد نهائي للأزمة المتصلة بحجب الأعداد، قائلا ان التلاميذ أمانة في أعناقنا جميعا ،فهُم والطلبة ثروتنا التي لا تنضب ،وعلى جميع الأطراف أن تعمل من أجل الحفاظ على هذه الأمانة وصونها



