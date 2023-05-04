وكالة تونس إفريقيا للأنباء تتوّج بجائزتين في مسابقة للتصوير الفوتوغرافي

تحصلت المصورتان الصحفيتان بوكالة تونس افريقيا للأنباء، ملاك الشقواني وإيناس باللاعج، على جائزتين في مسابقة للتصوير الفوتوغرافي، من بين 22 مصورا صحفيا تقدموا لهذه المسابقة التي نظّمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وتم تسليم الجوائز خلال ندوة انتظمت اليوم الخميس بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة.



وقد تحصّلت المصورة الصحفية ملاك الشقواني على الجائزة الثانية، مناصفة مع المصور الصحفي ياسين محجوب (وكالة أنباء فرنسية)، فيما تحصّلت المصورة الصحفية إيناس باللاعج على الجائزة الثالثة في هذه المسابقة. وقد آلت الجائزة الأولى للصحفي أحمد حمدي الذي يعمل بقسم الإعلام بالشركة التونسية للكهرباء والغاز.



وتم اختيار "المرأة التونسية في مختلف مواقع العمل والنضال"، موضوعا لمسابقة هذه السنة، حسب ما كشفت عنه لجنة التحكيم.



أمّا جائزة "إسماعيل دبارة" لحرية الرأي والتعبير والتي أشرفت عليها كذلك نقابة الصحفيين، فقد آلت إلى الصحفي بمؤسسة التلفزة التونسية، فطين حفصية عن مقال له حول المرسوم 54، نُشر بموقع مرصد شاهد.



كما قدّمت لجنة التحكيم لهذه المسابقة تنويها بعملين صحفيين، أولهما للصحفي ثامر المكي (موقع نواة) والثاني للصحفي أسامة سليم (موقع درج)، وكلاهما عن المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 ويتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.





