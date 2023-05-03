بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد:قاعة مزالي بالمنستير تحتضن نصف النهائي و النهائي يومي 26 و 28 ماي الجاري

اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد مساء اليوم الاربعاء ان مقابلات الدور نصف النهائي

والنهائي لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد ستقام بقاعة محمد المزالي بالمنستير وذلك يومي 26 و 28 ماي الجاري على النحو الاتي :



قاعة محمد المزالي بالمنستير

الجمعة 26 ماي 2023

الدور نصف النهائي

النادي الافريقي-نادي ساقية الزيت

الترجي الرياضي-النجم الساحلي



الاحد 28 ماي 2023

المباراة الترتيبية

المباراة النهائية







