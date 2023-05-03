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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد:قاعة مزالي بالمنستير تحتضن نصف النهائي و النهائي يومي 26 و 28 ماي الجاري

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 20:03 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد مساء اليوم الاربعاء ان مقابلات الدور نصف النهائي
والنهائي لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد ستقام بقاعة محمد المزالي بالمنستير وذلك يومي 26 و 28 ماي الجاري على النحو الاتي :

قاعة محمد المزالي بالمنستير
الجمعة 26 ماي 2023
الدور نصف النهائي
النادي الافريقي-نادي ساقية الزيت
الترجي الرياضي-النجم الساحلي

الاحد 28 ماي 2023
المباراة الترتيبية
المباراة النهائية



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