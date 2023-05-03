بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد:قاعة مزالي بالمنستير تحتضن نصف النهائي و النهائي يومي 26 و 28 ماي الجاري

اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد مساء اليوم الاربعاء ان مقابلات الدور نصف النهائي
والنهائي لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد ستقام بقاعة محمد المزالي بالمنستير وذلك يومي 26 و 28 ماي الجاري على النحو الاتي :
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الجمعة 26 ماي 2023
الدور نصف النهائي
النادي الافريقي-نادي ساقية الزيت
الترجي الرياضي-النجم الساحلي
الاحد 28 ماي 2023
المباراة الترتيبية
المباراة النهائية
والنهائي لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد ستقام بقاعة محمد المزالي بالمنستير وذلك يومي 26 و 28 ماي الجاري على النحو الاتي :
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الجمعة 26 ماي 2023
الدور نصف النهائي
النادي الافريقي-نادي ساقية الزيت
الترجي الرياضي-النجم الساحلي
الاحد 28 ماي 2023
المباراة الترتيبية
المباراة النهائية
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