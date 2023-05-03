حريق هائل بالمقرّ الرئيسي لمصرف الزيتونة بالكرم

نشب عشيّة اليوم الأربعاء ،حريق هائل بالمقرّ الرئيسي لمصرف الزيتونة بجهة الكرم (الضاحية الشمالية للعاصمة)، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة.



وأوضح تريعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنّ الحماية المدنيّة وجّهت 5 شاحنات إطفاء وسيّارتي إسعاف وشاحنة سلّم إلى مكان الحريق.

وأضاف أنّ وحدات الحماية انطلقت في المعاينة وعمليّة إخماد الحريق ، مبيّنا أنّ الحريق وحسب المعطيات الأولية اندلع من المشرب الموجود أسفل البناية وتسرّب إلى باقي الطوابق.

كما أشار المصدر ذاته إلى أنّ الدخّان كثيف وأنّ الوحدات تعمل على تطويق الحريق ومنع تسرّبه.















