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رابطة ابطال افريقيا - رئيس اللجنة القانونية للترجي يستبعد النظر يوم الجمعة في احداث لقاء الترجي التونسي وشبيبة القبائل

Publié le Mardi 02 Mai 2023 - 11:03 قراءة: 1 د, 26 ث
      
استبعد رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية بالترجي الرياضي التونسي ان يتم يوم الجمعة المقبل النظر في احداث الشغب التي جدت بين شوطي مباراة الترجي الرياضي التونسي وفريق شبيبة القبائل الجزائري يوم السبت الماضي بمناسبة اياب الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا
واشار الى ان يوم الجمعة يصادف يوم راحة اسبوعية ادارية في مصر مستغربا الاخبار التي راجت مؤخرا وتوقعت انعقاد جتماع الاتحاد الافريقي للغرض يوم الجمعة.

وقال التويتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات" ان جمعية الترجي الرياضي التونسي لم تتلق الى حد الان اي اشعار بانعقاد اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) يوم الجمعة مشيرا الى ان الترجي التونسي سيجهز نفسه للدفاع عن مصالحه وذلك على ضوء تقارير الحكم والمراقب والمسؤول الامني للمباراة المكلفين من الاتحاد الافريقي لكرة القدم .
واضاف انه قبل صدور التقارير الرسمية المعتمدة من ال"كاف" لا يمكنه التعليق مشددا على ان الصور التلفزية تؤكد مبدئيا ان مجموعات احباء الترجي التونسي لم ترم مقذوفات و لاشماريخ من ناحيتها وان ما تم رميه لم يكن صادرا من جهة جمهور الترجي التونسي .

وبين رياض التويتي ان التقارير الامنية المختصة ستحدد المسؤوليات وان الترجي التونسي غير معني بتحديد المسؤول عن احداث الشغب التي جدت بين شوطي المقابلة ولا كيف تم ذلك وان الامر ليس من مسؤولية النادي بل هو من مشمولات الجهات المختصة معربا عن اسفه لما جد من احدات شغب يوم المباراة .

ويذكر ان مباراة اياب ربع نهائي رابطة ابطال افريقيا شهدت احداث شغب في الفترة ما بين الشوطين وتسببت في تاخير انطلاق شوطها الثاني بما يناهز 40 دقيقة بعد السيطرة على الوضع داخل ملعب حمادي العقربي برادس.
وكان الترجي التونسي تعادل يوم السبت الماضي مع ضيفه فريق شبيبة القبائل بنتيجة 1-1 وضمن تاهله الى نصف النهائي رابطة ابطال افريقيا مستفيدا من فوزه ذهابا في الجزائر 1-صفر

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