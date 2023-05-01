الرابطة المحترفة الاولى - مرحلة التتويج - تعيينات لحساب الجولتين الخامسة( مقابلتان مؤجلتان) و السادسة

اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن تعيين موعدي مقابلتين مؤجلتين لحساب الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى وعن مواعيد مقابلات مقررة ضمن الجولة السادسة لمرحلة التتويج.



- مقابلتان مؤجلتان لحساب الجولة الخامسة.

الاربعاء 3 ماي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس / س 16

- النادي الصفاقسي - الترجي الرياضي التونسي



الخميس 4 ماي

ملعب بنقردان / س16

اتحاد بنقردان - اتحاد المنستير



- الجولة السادسة من مرحلة التتويج

السبت 6 ماي

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين - س 16

اتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي



الاحد 7 ماي

- ملعب حمادي العقربي برادس - س 17

النادي الافريقي - الترجي الرياضي التونسي



- الملعب الاولمبي بسوسة - س16

النجم الساحلي - اتحاد بنقردان



- ملعب بن جنات بالمنسيتر - س17

اتحاد المنستير - الاولمبي الباجي



