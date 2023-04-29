الكاف: دخول البئر العميقة نبّر 3 حيز الاستغلال الفعلي

أعلنت رئيسة إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالكاف، هاجر البحيري، عن دخول البئر العميقة نبّر 3 بمعتمدية نبّر من ولاية الكاف حيز الاستغلال الفعلي بطاقة تدفق تعادل 20 لترا في الثانية، وفق تأكيدها.



وأوضحت البحيري، خلال جلسة عمل انعقدت، أمس الجمعة، بمقر ولاية الكاف، أن هذه البئر ستعزّز نسبة التزوّد بالمياه الصالحة للشرب بكامل معتمدية نبّر وخاصة تجمعات سيدي خيار، نبر المدينة، ملاق القرية، والتجمعات السكنية المجاورة.



وتمّ التطرّق خلال الجلسة إلى الصعوبات التي تعاني منها بعض المناطق التي تشكو من نقص في التزوّد بالماء الصالح للشرب، واقتراح حلول لذلك على غرار منطقة زنفور بمعتمدية السرس أين سيتم تنظيم لقاء مع بعض الجمعيات المائية والمجامع المهنية وهياكل التسيير لمناقشة السبل الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات وتوفير الماء لكل المتساكنين.

يشار إلى أن تسجيل تقلّص في منسوب المياه بكامل ربوع ولاية الكاف، ما دفع بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه إلى تنظيم حملة تحسيسية لترشيد استغلال الماء الصالح للشرب خلال الفترة الصيفية.



