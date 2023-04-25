ميدون جربة عاصمة الرماية العربية بداية من يوم الخميس المقبل

ستكون معتمدية ميدون بجزيرة جربة عاصمة الرماية العربية اعتبارًا من يوم الخميس المقبل بمناسبة النسخة الثانية عشرة من البطولة العربية التي ستقام على ملعب مصطفى الدوري بميدون وتتواصل حتى الأحد 30 أفريل الجاري . وهو الحدث الأبرز للاتحاد العربي للرماية لعام 2023 ، لأن هذه البطولة ستعلن ، عن انطلاق المنافسات الدولية المؤهلة للألعاب الأولمبية 2024 بما في ذلك البطولة الأفريقية في نوفمبر المقبل .



ويشارك 63 رامي ورامية يمثلون 10 دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والعراق والأردن والسودان ومصر والجزائر بالإضافة إلى تونس البلد المنظم سيكون بداية من يوم الخميس في ميدون في المنافسات التي ستتواصل لمدة أربعة أيام في اصناف الفردي والفرق والمختلط على أمل الصعود إلى منصة التتويج.



وستكون الرماية التونسية ممثلة ب 12 رياضيا ، ست فتيات وستة فتيان ، سيدافعون عن الألوان التونسية في هذا الموعد موزعين على النحو التالي:



الاكابر : أحمد حامد ، بلقاسم المكي ، فراس عياشي.

الأواسط : ضياء رمضان ، علي خليل ، بلقاسم بريش

الكبريات : رحاب الوليد ، زينب الهازل ، رؤى عبد القادر

الوسطيات: مريم بن ضو ، سارة حمزة ، إسراء شايب.



