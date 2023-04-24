سليانة: العمل على إيجاد حلول ناجعة لمختلف الإشكاليات البيئية بالجهة

تسعى المصالح الجهوية بولاية سليانة بالتعاون مع الهياكل المتدخلة إلى إيجاد حلول لمعالجة الإشكاليات التي تمسّ الوضع البيئي بالجهة، وذلك في إطار الحرص على رفع مختلف الاخلالات البيئية التي باتت تؤرق المواطنين في ولاية سليانة.

وفي هذا الصدد، ذكر المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية سليانة، عدنان العبيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه اثر ورود تقرير على والي الجهة حول تلوث مياه سد والي سليانة، انعقدت جلسة بمقر ولاية سليانة بتاريخ 3 مارس المنقضي أسفرت عن زيارة ميدانية بتاريخ 6 مارس الفارط من قبل فريق مشترك يضمّ مصالح الفلاحة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمعاينة الأضرار.

وأظهرت المعاينة الميدانيّة، وفق ذات المصدر، وجود نقاط سوداء خاصة على مستوى وادي مصوج اثر تسرب مياه من المسلخ البلدي ومياه من المستشفى الجهوي بسليانة إليه، كما عاين الفريق أيضا وجود مجموعة من الفلاحين بصدد سقي الخضر من مياه سد سليانة مما إستوجب أخذ عينات للمياه والخضر وذلك بتاريخ 16 مارس 2023.

وقد بيّنت النتائج لاحقا أن المياه المتسربة من المستشفى الجهوي بسليانة غير مطابقة للمواصفات وأن المياه المتسربة من المسلخ البلدي ملوثة بالدماء مما يشكل خطرا على المائدة المائية، فيما أكدت التحاليل سلامة المياه المستعملة في سقي الخضر وتطابقها مع المواصفات وتطابق تحاليل الخضر الباكترولوجية والفيزيوكيمائية مع المواصفات، حسب عدنان االعبيدس.

وأشار إلى أنه تم عرض التقرير خلال جلسة أخرى بمقر الولاية والاتصال بالمسؤولين عن المسلخ البلدي بما في ذلك الكاتب العام للبلدية الذي تعهد برفع الاخلالات التي باتت تؤرق المواطنين (روائح كريهة، الحشرات، والكلائب السائبة)، فضلا عن جهر بئر الصرف الصحي، والقيام بعمليات شفط دوري للخزان.

وفي ما يتعلق بتسرب المياه المتأتية من المستشفى الجهوي والتي تصب مباشرة في الوادي، تبيّن أن المياه المتسربة مصدرها مياه التنظيف المتأتية من مختلف الأقسام وليست مياه الأمطار، وقد تعهدت المصالح الصحية برفع هذه الاخلالات في أقرب الآجال.



