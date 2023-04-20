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مُحادثة هاتفيّة بين وزير الدّاخليّة ونظيره الإيطالي

Publié le Jeudi 20 Avril 2023 - 23:10 قراءة: 0 د, 46 ث
      
جرت مساء يوم الخميس مكالمة هاتفية جمعت وزير الدّاخليّة، كمال الفقي بنظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي .

وذكرت الوزارة في بلاغ اعلامي ان الوزيران أكّدا خلال المكالمة " متانة العلاقات الثنائيّة بين البلدين وتوافقهما حول ضرورة دعم الجهود المشتركة في إطار مقاربة شاملة للتصدّي لظاهرة الهجرة غير النظاميّة، وذلك مع التأكيد على مزيد الرّفع من نسق التّعاون بين الطرفين للقضاء على الشبكات الإجراميّة التي تنشط في مجال الإتّجار بالبشر.

وجدّد الجانب الإيطالي تثمينهُ للمجهودات المبذولة من قبل السّلطات التونسيّة للحدّ من هذه الظاهرة، كما اتفق الطرفان على إجتماع فريق العمل المُشترك التّونسي الإيطالي خلال الفترة القليلة القادمة بروما.

وكان الوزير الايطالي قد قال في 28 مارس المنقضي أن تدفقات الهجرة نحو بلاده سجلت “أرقاماً قياسية”، وأنه “لولا الالتزام من جانب تونس، لتضاعف عدد المهاجرين" وفق ما نقلت عنه وسائل اعلام ايطالية .
وفاق عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا العام الماضي الى السواحل الايطالية 105 الف شخص وفق احصائيات رسمية نشرت قبل ايام قليلة .


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