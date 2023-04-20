بلاغ مروري بمناسبة عطلة عيد الفطر

أعلنت وزارة الدّاخليّة، أنّ العديد من الطرقات، ستشهد كثافة في حركة المرُور وخاصّة أيام الخميس 20 أفريل والجمعة 21 أفريل والسبت 22 أفريل 2023 وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى السّاعة العاشرة ليلا، من كل يوم.



ودعت الوزارة مُستعملي الطريق، إلى "اتّخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السّياقة، بعدم الإفراط في السّرعة واحترام علامات المرُور وملازمة اليمين أثناء السّير والانتباه الجيّد وتجنب السّياقة في حالات التعب والإرهاق والامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنُوعة وتجنب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة".



كما دعت مستعملي الطرق إلى " ضرورة استعمال حزام الأمان، داخل وخارج مواطن العمران، وعدم نقل ركاب في وسيلة غير معدّة للغرض ووجُوب ترك مسافة الأمان أثناء السّير وعدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرّؤية على السائق والانتباه عند شقّ الطريق من طرف المترجّلين واتباع إشارات ونصائح الأعوان".



وذكرت الداخلية أنه تمّ وضع كلّ الإمكانيّات البشريّة والمادية لإرشاد ومُساعدة مُستعملي الطريق، ويمكن عند الضرورة الإتصال بأرقام الهواتف 197 (الأمن الوطني) و 193 (الحرس الوطني) و 198 (الحماية المدنيّة) أو إدارة شرطة المرور على الأرقام التالية: 71.342.787 ــ 71.343.201 أو المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرقم71.960.448





