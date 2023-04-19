Babnet

إيرادات السدود تسجل تراجعا حادّا الى تاريخ 13 أفريل 2023 مقارنة بمعدلات الفترة ذاتها من السنوات المنقضية

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 12:41 قراءة: 0 د, 47 ث
      
بلغت الإيرادات الجملية للسدود إلى حدود يوم، 13 أفريل 2023، حوالي 347 مليون متر مكعب مسجلة بذلك تراجعا هاما بالمقارنة مع معدل الإيرادات المسجلة خلال الفترة ذاتها (1624،4 مليون متر مكعب) خلال السنوات المنقضية والإيرادات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية (1009،2 مليون متر مكعب)، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.

وتتوزع هذه الإيرادات على بعض المناطق، حيث سجلت 94،6 بالمائة في الشمال و 4،8 بالمائة في الوسط ونحو 0،6 بالمائة في الوطن القبلي.

وبلغ المخزون الجملي للسدود 716،7 مليون متر مكعب مقابل 1199،1 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، فيما بلغ المعدل إلى حدود التاريخ ذاته خلال السنوات الثلاث سنوات الفارطة 1267،4 مليون متر مكعب أي بتراجع قدر بـ43،5 بالمائة.

ويتوزع المخزون العام للسدود بنحو 91،8 بالمائة في الشمال و7،3 بالمائة في الوسط و9 بالمائة في الوطن القبلي.

وبلغت نسبة امتلاء السدود 30،9 بالمائة و سجل سد سيدي سالم وسد سيدي البراق نسبة امتلاء بلغت على التوالي 17 بالمائة و60،9 بالمائة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265238


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 19 أفريل 2023 | 28 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:31 18:59 16:00 12:25 05:41 04:08
Babnet
23°
 Babnet24° Babnet % 53 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1225°-1523°-1523°-1324°-15
  • Avoirs en devises
    21720,4

  • (18 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,35852 DT        1$ =3,05589 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 Avril)   1377,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    