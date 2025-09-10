بنزرت: البحث عن حلول عملية لإنجاز مصبات مشتركة لثمين النفايات الصلبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c17a182e7955.04716397_pmlgfhkeioqjn.jpg width=100 align=left border=0>

مثل موضوع البحث عن حلول عملية لدعم منظومة النظافة وتحسين مؤشرات الوضع البيئي بولاية بنزرت، ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة، اليوم الاربعاء، بمقر الولاية بحضور كافة المصالح المعنية.

واكد والي بنزرت سالم بن يعقوب لدى إشرافه على اشغال جلسة العمل بحضور الرئيس المدير العام لمؤسسة إسمنت بنزرت سهيل العرفاوي، ان العملية التقييمية المنجزة بشان منظومة النظافة بالولاية، ابرزت ان الحملات الجهوية المنجزة بمختلف مناطق الولاية وعلى الرغم من نجاحها في معالجة والقضاء على الكثير من النقاط السوداء في المحيط السكني والمهني والطبيعي، إلا ان ظاهرة الالقاء العشوائي لفواضل البناء او ما يسمى ب"النفايات الصلبة"، تتطلب حلولا جذرية لعل من ابرزها البحث في إمكانية احداث مصب او مصبات مشتركة بين البلديات والعمل على إرساء مشروع نموذجي لتثمين النفايات الصلبة .

ولاحظ ان الجهة وبالتعاون مع جميع الشركاء من المكونات الرسمية والمؤسساتية، حريصة على بحث سبل إنجاز مشاريع ذات ابعاد تنموية وإجتماعية وبيئية مجددة، من شانها تخفيف العبء على البلديات في هذا السياق.





واكد الحاضرون دعمهم وإنخراطهم في هذا المسار، على ان تتم برمجة جلسة عمل مركزية تضم جميع المصالح الفنية ذات العلاقة بالاضافة الى مصالح رئاسة الحكومة للنظر في الهيكلة القانونية والاجرائية الواجبة لبعث المشروع، علاوة عن تشكيل فريق جهوي وبلدي للبحث عن المدخرات العقارية المتوفرة للنظر في إمكانية إستغلالها في إنجاز المشروع .