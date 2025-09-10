Babnet   Latest update 18:41 Tunis

بنزرت: البحث عن حلول عملية لإنجاز مصبات مشتركة لثمين النفايات الصلبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c17a182e7955.04716397_pmlgfhkeioqjn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 17:14 قراءة: 1 د, 1 ث
      
مثل موضوع البحث عن حلول عملية لدعم منظومة النظافة وتحسين مؤشرات الوضع البيئي بولاية بنزرت، ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة، اليوم الاربعاء، بمقر الولاية بحضور كافة المصالح المعنية.
واكد والي بنزرت سالم بن يعقوب لدى إشرافه على اشغال جلسة العمل بحضور الرئيس المدير العام لمؤسسة إسمنت بنزرت سهيل العرفاوي، ان العملية التقييمية المنجزة بشان منظومة النظافة بالولاية، ابرزت ان الحملات الجهوية المنجزة بمختلف مناطق الولاية وعلى الرغم من نجاحها في معالجة والقضاء على الكثير من النقاط السوداء في المحيط السكني والمهني والطبيعي، إلا ان ظاهرة الالقاء العشوائي لفواضل البناء او ما يسمى ب"النفايات الصلبة"، تتطلب حلولا جذرية لعل من ابرزها البحث في إمكانية احداث مصب او مصبات مشتركة بين البلديات والعمل على إرساء مشروع نموذجي لتثمين النفايات الصلبة .
ولاحظ ان الجهة وبالتعاون مع جميع الشركاء من المكونات الرسمية والمؤسساتية، حريصة على بحث سبل إنجاز مشاريع ذات ابعاد تنموية وإجتماعية وبيئية مجددة، من شانها تخفيف العبء على البلديات في هذا السياق.

واكد الحاضرون دعمهم وإنخراطهم في هذا المسار، على ان تتم برمجة جلسة عمل مركزية تضم جميع المصالح الفنية ذات العلاقة بالاضافة الى مصالح رئاسة الحكومة للنظر في الهيكلة القانونية والاجرائية الواجبة لبعث المشروع، علاوة عن تشكيل فريق جهوي وبلدي للبحث عن المدخرات العقارية المتوفرة للنظر في إمكانية إستغلالها في إنجاز المشروع .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314602


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 | 18 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet29°
27° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-25
31°-23
30°-23
31°-22
33°-23
  • Avoirs en devises
    25435,4

  • (10/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,90641 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/09)   751,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    