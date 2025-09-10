الرابطة الاولى - تعيين مقابلات الجولة السادسة
في ما يلي تعيين مقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي 16 و17 سبتمبر الجاري:
الثلاثاء 16 سبتمبر 2024* ⏰ 15:30 — الترجي الرياضي 🆚 نجم المتلوي (رادس)
* ⏰ 15:30 — مستقبل المرسى 🆚 مستقبل سليمان (المرسى)
* ⏰ 15:30 — الأولمبي الباجي 🆚 الملعب التونسي (باجة)
* ⏰ 15:30 — النجم الساحلي 🆚 شبيبة القيروان (سوسة)
الأربعاء 17 سبتمبر 2024* ⏰ 15:30 — شبيبة العمران 🆚 النادي الإفريقي (زويتن)
* ⏰ 15:30 — النادي البنزرتي 🆚 مستقبل قابس (بئر بورقبة – دون حضور الجمهور)
* ⏰ 15:00 — الترجي الجرجيسي 🆚 الاتحاد المنستيري (جرجيس)
