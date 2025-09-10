Babnet   Latest update 20:11 Tunis

الرابطة الاولى - تعيين مقابلات الجولة السادسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 19:31 قراءة: 0 د, 31 ث
      
في ما يلي تعيين مقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي 16 و17 سبتمبر الجاري: 



الثلاثاء 16 سبتمبر 2024

* ⏰ 15:30 — الترجي الرياضي 🆚 نجم المتلوي (رادس)
* ⏰ 15:30 — مستقبل المرسى 🆚 مستقبل سليمان (المرسى)
* ⏰ 15:30 — الأولمبي الباجي 🆚 الملعب التونسي (باجة)
* ⏰ 15:30 — النجم الساحلي 🆚 شبيبة القيروان (سوسة)

الأربعاء 17 سبتمبر 2024

* ⏰ 15:30 — شبيبة العمران 🆚 النادي الإفريقي (زويتن)
* ⏰ 15:30 — النادي البنزرتي 🆚 مستقبل قابس (بئر بورقبة – دون حضور الجمهور)
* ⏰ 15:00 — الترجي الجرجيسي 🆚 الاتحاد المنستيري (جرجيس)


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314613


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 | 18 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:36
15:51
12:23
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet29°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-24
31°-22
30°-23
31°-22
32°-24
  • Avoirs en devises
    25435,4

  • (10/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,90641 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/09)   751,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    