وزير الخارجية السوري يزور تونس غدا الاثنين

يؤدي وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية فيصل المقداد زيارة عمل إلى تونس خلال الفترة من 17 إلى 19 أفريل 2023 ، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار.



وتأتي هذه الزيارة ،وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية ، تكريسا لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية وقرار السلطات السورية إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.



تجدر الإشارة إلى أن تونس قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا في سنة 2012، واتخذ القرار انذاك رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي، واثار ذلك جدلا واسعا في تونس.



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر يوم 11 مارس 2023 استثناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وتعيين سفير بدمشق، وقال في لقاء مع وزير الخارجية "ليس هناك ما يبرر ان لا يكون هناك سفير لتونس لدي دمشق ".









