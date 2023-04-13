منوبة: الشروع في إحداث 03 مجامع مهنية جديدة للتنمية الفلاحية بطبربة والبطان والجديدة

شرعت دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة، في إجراءات إحداث 03 مجامع مهنية جديدة للتنمية الفلاحية وبلغت أشواط متقدمة بعد عقد الجلسات العامة التأسيسية لها وفتح الانخراطات بها، والتي تجاوزت ال150 منخرطة، وفق رئيسة دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية صابرين خضر.



وبينت خضر ل"وات" انه دعما لانخراط المرأة الريفية في الهياكل المهنية الفلاحية من مجامع وشركات تعاونية ضمن عمل تشاركي مع دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية، تمت مرافقة عديد النساء في إحداث مجامع مهنية للتنمية الفلاحية وهي مجمع "النور" بالأنصاريين بطبربة، و"بصمة" بالمهرين بالبطان و"الفوز" بالجديدة، وذلك بعد إعطاء إشارة انطلاق مجمع "النجاح" بقصر حديد المرناقية و" الأمل" ببرج العامري و "حراير طنقار" بالبطان



واضافة الى المتابعة والمرافقة، ستقوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لاحقا باقتناء معدات لدعم المجامع الجديدة، على غرار المعدات التي دعمت بها مجمع "النجاح" بالمرناقية في ديسمبر 2022، مع وضع برنامج تكوين مكثف لفائدة المنخرطات، وذلك بعد تفعيل اتفاقية الشراكة بين مكتب الإحاطة بالمرأة الريفية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والقيام بالعديد من الدورات التكوينية من طرف فنيي الديوان في عدة اختصاصات على غرار تربية دجاج الضيعة، تربية النحل، تربية الأغنام تربية الأبقار



وتقوم دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية، وفق نفس المصدر، بالتعاون مع دائرة التمويل والتشجيعات، بأيام تحسيسية للتعريف بالامتيازات والحوافز الممنوحة للهياكل الفلاحية والفلاحات للتشجيع على الاستثمار و دعم موارد الرزق.



وأشارت خضر الى انه تم القيام بثلاث دورات تكوينية في مجال التثقيف المالي لفائدة ثلاثة هياكل مهنية بولاية منوبة، وذلك في إطار مشاركة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في البرنامج الوطني للتثقيف المالي الذي يشرف عليه مرصد الإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي، وافتتاح سوق تضامني للمرأة في الوسط الريفي لفائدة منخرطات مجمع "الأمل" ببرج العامري في إطارمشروع "إمكان" المتعلق بالتمكين الإقتصادي للنساء المنخرطات في المجمع.



كما تم بناء وتجهيز فضاء لتحويل وبيع منتجات منخرطات المجمع من تنفيذ جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي (AISA) بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة و جمعية التعاون من أجل السلام (ACCP) والمعهد الدولي للعمل اللاعنفي (NOVACT) وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي (AECID)



