ليلة المتاحف التونسية في دورتها الثالثة مساء السبت 15 أفريل

تنظّم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث يوم السبت 15 أفريل 2023 تظاهرة "ليلة المتاحف التونسية" في دورتها الثالثة.

وبهذه المناسبة سيتم بهذه المناسبة افتتاح عدد من المتاحف ومراكز تقديم التراث الثقافي بصفة استثنائية لتتيح لأحباء السمر في شهر رمضان زيارتها والمشاركة في الأنشطة الثقافية المبرمجة بعدد منها.

ويشمل هذا الفتح الاستثنائي ليلا 17 متحفا بمختلف المناطق التونسية في العاصمة والجهات إلى جانب مركزي تقديم التراث الثقافي وهما مركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس ومركز تقديم التراث الثقافي لمدينة تستور.

وفي ما يلي قائمة هذه المتاحف والمراكز :

مركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس

مركز تقديم التراث الثقافي لمدينة تستور

المتحف الأثري بأوتيك - بنزرت

المتحف المسيحي المبكّر بقرطاج

المتحف الأثري بنابل

المتحف الأثري بكركوان

متحف النفيضة

المتحف الأثري بسوسة

متحف المهدية

المتحف الأثري بالجم

متحف الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير

متحف رباط المنستير

متحف المكنين

متحف العمارة التقليديّة بقصبة صفاقس

متحف سيدي عمر عبادة بالقيروان

المتحف الوطني للفنون الإسلامية برقّادة

المتحف الأثري بسبيطلة

متحف جربة للتراث التقليدي

متحف الصحراء بدوز





