البريد التونسي يصدر طابعا بريديا بمناسبة خمسينية إحداث الوكالة العقارية الصناعية

يصدر البريد التونسي غدا، الجمعة 14 أفريل 2023، طابعا بريديا بمناسبة خمسينية إحداث الوكالة العقارية الصناعية.

ويأتي هذا الإصدار الجديد، بحسب البريد التونسي، " تثمينا لدور الوكالة الهام في تطوير النسيج الصناعي في تونس وتحسين نجــاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصّة وتهيئة المناطق الصناعية والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية".



وأوضح البريد التونسي، وفق ما نشره، الخميس، أن هــذا الطابع البريدي والمنتوجات المتصلة به تعرض للبيع اِبتـداء من غد، الجمعة، غد بجميع مكاتب البريد، كما يمكـن اقتنـاؤه عن بعد عبر الأنترنات من خلال النفاذ إلى موقع www.e-stamps.poste.tn





