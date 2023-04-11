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إلقاء القبض على "عنصر تكفيري" محكوم بالسجن من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي

Publié le Mardi 11 Avril 2023 - 13:26 قراءة: 0 د, 21 ث
      
ألقت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بسيدي بوزيد، ليلة البارحة، القبض على "عنصر تكفيري" مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.
وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية أذنت بإحالته على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد لاتخاذ ما يتعين في شأنه .

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