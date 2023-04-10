كرة اليد: مكارم المهدية يحيل 6 لاعبين على مجلس التأديب

أعلن مكارم المهدية عن احالة 6 لاعبين من الفريق الأول لأكابر كرة اليد على مجلس التأديب، وذلك على خلفية النتائج المخيبة للفريق في مشوار مرحلة البلاي أوف لبطولة النخبة.

وأورد مكارم المهدية في بلاغ صادر اليوم الاثنين أنّ الهيئة التسييرية قررت اثر اجتماعها أمس احالة اللاعبين وجدي خواجة وناصر بحرية وحسان نجيم وعلي صولة وأمين بن سالم وحسان فرج على مجلس التأديب، مع إيقاف اللاعب حسان فرج عن التمارين مؤقتا، بسبب ما أعتبرتها العقلية الانهزامية للفريق، خلال المباريات، وعدم احترام شعار النادي وجماهيره.

ودعت الهيئية التسييرية اثر سماع جميع اللاعبين والاطار الفني للوقوف على الأسباب الكامنة وراء المردود والنتائج المخيبة للآمال لفريق أكابر كرة اليد، مكونات الفريق الى الإنضباط والجدية والتحلي بالروح الانتصارية والابتعاد عن الحسابات الضيقة ووضع مصلحة الجمعية فوق كل اعتبار، مشددة بأن الهيئة لن تتسامح مستقبلا مع ما وصفته بالتراخي.

يذكر أنّ مكارم المهدية يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية من مرحلة التتويج، برصيد 3 نقاط، وذلك بعد انهزامه في جميع مبارياته أمام الترجي الرياضي التونسي 40 - 21 و أمام النادي الرياضي بساقية الزيت 33 - 31 وأمام البعث الرياضي ببني خيار بنتيجة 30 - 20.



